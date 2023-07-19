Життєво необхідно: чому ворог активізувався на Куп'янському напрямку

Після втрати Куп'янська росіянам важко постачати зброю для окупантів у захоплених частинах Луганської та Донецької областей.

Російські окупанти намагаються перехопити ініціативу на Куп'янському напрямку, продовжуючи атакувати.

Чому цей напрямок і станція Куп'янськ-Вузлова зокрема такі важливі для окупантів, розповів офіцер Першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна Тарас Березовець, передає "Настоящее время".

Березовець вважає, що станція Куп'янськ і Ізюм були ключовими точками для окупантів.

"Оскільки це друга за розмірами залізнична станція в Харківській області – більша лише Харків – вона відігравала ключову роль у збройних постачаннях у невизнану "Л/ДНР": через неї проходила величезна кількість ешелонів і з технікою, і з особовим складом", – каже військовий. .

За його словами, після втрати Куп'янська росіянам важко здійснювати постачання зброї своєму угрупованню на окупованих частинах Луганської та Донецької областей. Їм потрібно захопити цю станцію для того, щоб постачати зброю захоплені території Луганської області.

"Їм ця станція життєво необхідна. Крім того, вона відіграє зараз важливу роль як альтернативне постачання російського угруповання військ, що знаходиться на окупованих територіях, у тому числі південніше Запорізької та Херсонської областей. Через проблеми, що виникли зараз з Кримським мостом, противник потребує будь-яких альтернативних маршрутах. І саме тут станція у Куп'янську є його ключовою метою”, – пояснив Березовець.

Військовий вважає, що концентрація військових підрозділів РФ на Куп'янському напрямі має дві мети:

спроба захоплення станції Куп'янськ-Вузлова;

відволікання підрозділів українських сил оборони на Бахмутському та Запорізькому напрямах.

"Так ось для того, щоб ми не мали можливості перекидати оперативні резерви для наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямах, противник активізував наступальні дії на Куп'янському та Лиманському напрямках, щоб наші підрозділи не могли брати участі у наступальних діях на південному напрямку", — підсумував він. .

Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що наступ ворога на Куп'янському напрямку поки що безуспішний.

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