"Життєвонеобхідне завдання": військовий експерт пояснив, чому для України так важливо звільнити південь

За його словами, в разі звільнення Херсонської, Запорізької і частини Донецької областей, Україна ліквідує сухопутний коридор до Криму і поставить під удар позиції російський військ на півострові.

Про це Грабський повідомив у ефірі телеканалу "FreeДом".

"Південний напрямок для нас є критично важливим. Це стратегічна ціль — звільнення саме південного напрямку, адже потрібно розуміти: якщо ми розглянемо по частинах, то правий берег Дніпра, на якому зараз розташовані російська авіація, є таким собі плацдармом, з якого вони можуть продовжувати наступ на Миколаїв і далі прориватися до Придністров’я і Молдови, як вони заявляли про це раніше", - пояснив експерт.

За його словами, звільнення правого берега Дніпра означає, що ми ліквідуємо стратегічну загрозу чорноморському узбережжю України і Молдови.

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"Якщо ми кажемо про звільнення південних районів і північної Таврії, то це Херсонська, Запорізька і частина Донецької області, то таким чином ми ліквідуємо сухопутний коридор до Криму. Ми ліквідуємо можливість постачання води до Криму. А маючи сучасну зброю, ми фактично поставимо під удар позиції російський військ у Криму", - зазначив експерт.

Грабський пояснює, що так Україні вдасться зменшити загрозу нанесення ракетних ударів по території України з тих об’єктів, які розташовані в Криму.

"Таким чином, у ширшій перспективі, це завдання є життєвонеобхідним для нас. Якщо ми ставимо під загрозу об’єкти в Криму, то ми ліквідуємо загрозу для судноплавства в західній частині Чорного моря і забезпечуємо транзит вантажів з України до Середземного моря і далі. Тому це завдання просто критично важливе для нас", - наголосив експерт.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський переконаний, що з новими ракетами для HIMARS, які битимуть на 300 кілометрів Україна зможе тримати під вогневим контролем виходи з Криму.

За його словами, це дозволить звільнити окуповані териорії Херсонської та Запорізької областей, а Мелітополь, який є "ключем до всієї північної Таврії і виходом на Крим".

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