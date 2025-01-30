Жив і навчався Кембриджі: під Покровськом загинув 19-річний доброволець з Польщі (фото)

У Києві у четвер, 30 січня, попрощалися з 19-річним польським добровольцем Філіпом Антосяком, який загинув під Покровськом на Донеччині.

Про це пишуть польські видання RMF24 та РАР.

"Філіп був військовослужбовцем 25-ї повітряно-десантної бригади, підрозділу ударних безпілотних комплексів "Рубак". Він відповідав за оснащення важких безпілотників, якими ми атакуємо сили противника та доставляємо боєприпаси на передову", – розповів один з бойових побратимів хлопця.

На траурну церемонію прощання приїхали батьки солдата, Анжеліка Куза та Марцін Антосяк, які проживають в Англії. Востаннє вони бачили свого сина в середині минулого року. Філіп Антосяк був громадянином Польщі, який довгий час жив і навчався в Кембриджі.

"Ми не знали, що він планував поїхати сюди. Після закінчення школи в Кембриджі, де ми живемо, він планував піти в англійську армію, а потім в офіцерську школу в Лондоні, але він поїхав в Україну. Він дуже пишався тим, що допомагає людям у цій країні. Він щоразу говорив про це, коли нам телефонував. У першому листі, який він написав нам, коли поїхав в Україну, він просив вибачення за те, що вперше в житті обдурив нас, але це був його план. Нам дуже важко, але ми дуже пишаємося нашою дитиною", – розповів батько героя.

Польський доброволець загинув на Покровському напрямку 19 січня 2024 року.

Прощання з Філіпом Антосяком відбулося у Києві у супроводі роти почесної варти української армії.

Фото: pap.pl

На церемонії прощання були присутні, зокрема, представники польського консульства та польських організацій України.

Фото: pap.pl

З бійцем з почестями попрощалися у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві, а потім на Майдані Незалежності. Над труною, яка була накрита прапорами Польщі та України, пролунали гімни двох країн.

Фото: pap.pl

Батькам загиблого вручили відзнаку за заслуги та мужність, підписану головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Філіп Антосяк буде похований у польському місті Лович.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом загинула відома дівчина-доброволиця з Білорусі.

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