Жив і навчався Кембриджі: під Покровськом загинув 19-річний доброволець з Польщі (фото)

19-річний поляк Філіп Антосяк приїхав з Великої Британії, щоб допомогти Україні відстоювати незалежність.
У Києві у четвер, 30 січня, попрощалися з 19-річним польським добровольцем Філіпом Антосяком, який загинув під Покровськом на Донеччині.
Про це пишуть польські видання RMF24 та РАР.
"Філіп був військовослужбовцем 25-ї повітряно-десантної бригади, підрозділу ударних безпілотних комплексів "Рубак". Він відповідав за оснащення важких безпілотників, якими ми атакуємо сили противника та доставляємо боєприпаси на передову", – розповів один з бойових побратимів хлопця.
На траурну церемонію прощання приїхали батьки солдата, Анжеліка Куза та Марцін Антосяк, які проживають в Англії. Востаннє вони бачили свого сина в середині минулого року. Філіп Антосяк був громадянином Польщі, який довгий час жив і навчався в Кембриджі.
"Ми не знали, що він планував поїхати сюди. Після закінчення школи в Кембриджі, де ми живемо, він планував піти в англійську армію, а потім в офіцерську школу в Лондоні, але він поїхав в Україну. Він дуже пишався тим, що допомагає людям у цій країні. Він щоразу говорив про це, коли нам телефонував. У першому листі, який він написав нам, коли поїхав в Україну, він просив вибачення за те, що вперше в житті обдурив нас, але це був його план. Нам дуже важко, але ми дуже пишаємося нашою дитиною", – розповів батько героя.
Польський доброволець загинув на Покровському напрямку 19 січня 2024 року.
Прощання з Філіпом Антосяком відбулося у Києві у супроводі роти почесної варти української армії.
На церемонії прощання були присутні, зокрема, представники польського консульства та польських організацій України.
З бійцем з почестями попрощалися у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві, а потім на Майдані Незалежності. Над труною, яка була накрита прапорами Польщі та України, пролунали гімни двох країн.
Батькам загиблого вручили відзнаку за заслуги та мужність, підписану головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Філіп Антосяк буде похований у польському місті Лович.
Раніше повідомлялося, що під Бахмутом загинула відома дівчина-доброволиця з Білорусі.
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