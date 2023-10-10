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Жив на Чернігівщині і вів бізнес з "Росатомом" та РФ – підприємцю оголосили підозру

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Жив на Чернігівщині і вів бізнес з "Росатомом" та РФ – підприємцю оголосили підозру

Затриманий колаборант з Донеччини / Фото: Офіс генерального прокурора

Підприємець постачав росіянам кабелі з ОРДО та співпрацював з "Росатомом".

Керівнику підприємства з виробництва кабельно-провідникової продукції, який зареєстрував підприємство на тимчасово окупованій території Донецької області і співпрацював з підприємствами в Росії, оголосили про підозру в колабораціонізмі. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. 

За даними слідства, бізнесмен до повномасштабного вторгнення Росії на територію України зареєстрував на тимчасово-окупованій території Донецької області підприємство й організував серійне виробництво широкої номенклатури кабельно-провідникової продукції. 

"Він налагодив співробітництво з рядом підприємств як на тимчасово окупованій території Донецької області, так і на території РФ. Постійно перебуваючи на Чернігівщині, чоловік продовжив бізнес на тимчасово окупованій території та забезпечив дистанційне керування підприємством через компаньйонів серед мешканців м. Донецьк", - йдеться у повідомленні.

Для "безперешкодного" ведення бізнесу на тимчасово окупованій території він перереєстрував його за "російським законодавством" і погодився сплачувати податки до бюджету Росії.

А щоб проводити перемовини зі споживачами продукції, у тому числі з представниками "Росатому", власник бізнесу в умовах воєнного стану періодично відвідував державу-агресорку.

Під час обшуків за місцем проживання та в офісі підозрюваного виявлено готівку, документи та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ та НАБУ проводять обшуки в Мукачівській міській раді на Закарпатті, зокрема у мера міста Андрія Балоги (фото).

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Дата публікації
Перегляди
269
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