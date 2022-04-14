"Живе у своєму ілюзорному світі": військовий експерт розповів, що може зупинити Путіна в Україні

"Живе у своєму ілюзорному світі": військовий експерт розповів, що може зупинити Путіна в Україні

Путіну байдуже на втрати армії, він готовий платити будь-яку ціну, каже Жданов.

Російського диктатора Володимира Путіна може зупинити тільки повний розгром його армії.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Зупинить лише повний військовий розгром. Справа в тому, що керівник Кремля не змінився. Він живе у своєму ілюзорному світі. Так, він знає, що величезні втрати. На початку війни, за інформацією різних джерел, на одній із нарад, коли Герасимов повідомив Путіну про втрати, той нібито сказав: "Навіть 30-50 тисяч втрат – ніщо порівняно з тією ціною, яку ми отримаємо в результаті перемоги", - сказав Жданов.

За його словами, Путін згоден на все, аби досягнути бажаного, і він не змінює своїх завдань. Тому, як пояснює експерт, армійці РФ йдуть у наступ на позиції ЗСУ.

"Вони не зупиняться. До речі, є інформація про те, що в російському генеральному штабі розсудливі офіцери намагаються донести до вищого керівництва Росії, що якщо зараз не зупинити спробу другого наступу, можна втратити всю боєздатну частину збройних сил РФ. Росія може залишитись без армії", - додав Олег Жданов.

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