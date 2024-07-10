"Живемо у гі*ні": у Маріуполі зафіксували збудник холери через критичну ситуацію з каналізацією – відео

Окупанти нарешті визнали, що комунальні проблеми у Маріуполі є критичними.

У тимчасово окупованому Маріуполі критична ситуація з каналізацією. Жителі міста все частіше скаржаться на пориви у різних районах міста. За словами людей, через ігнорування проблеми загарбниками, будинки затоплює відходами, по вулицях вже течуть "каналізаційні річки" та утворюються "озера зі стоків".

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Нещодавно проблему нарешті визнав так званий мер міста Олег Моргун. Він заявив, що це питання потребує "негайного вирішення". Правда схаменувся псевдомер лише через два роки окупації, коли ситуація стала критичною. У морі та річках зафіксований холерний вібріон, а лікарі очікують влітку спалах інфекцій.

Каналізаційні ріки у Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

Каналізаційні ріки у Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

Жителі по вулиці Зелінського скаржаться, що окупанти тижнями ігнорують заявки людей. А біля школи №68 на Лівобережжі – утворилося справжнє "каналізаційне озеро".

"Просто нема чим дихати! Нікому немає справи до цього, скарги не допомагають. Це озеро стоїть не перший місяць!" - обурені маріупольці.

Нагадаємо, у Маріуполі російські військові протаранили цивільну автівку (відео).

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