Живі біля мертвих, голод і спрага: на Чернігівщині окупанти тримали у підвалі понад 150 заручників

Живі біля мертвих, голод і спрага: на Чернігівщині окупанти тримали у підвалі понад 150 заручників

Росіяни утримували людей в тісняві, антисанітарії і лише інколи, буквально на декілька годин, дозволяли виходити на вулицю.

У підвалі школи села Ягідне на Чернігівщині, окупанти тримали у заручниках одночасно понад 150 цивільних, зокрема жінок і дітей.

Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, окупанти утримували людей в тісняві, антисанітарії і лише інколи, буквально на декілька годин, дозволяли виходити на вулицю. Тіла мертвих росіяни також не дозволяли виносити, тому люди були змушені перебувати поряд з трупами.

"Тут хворіли і помирали. Тут живі були поруч з мертвими. Голод. Спрага. Страх. Біль. Відчай. Туалет на відро. Задуха. Діти. Там були жінки й діти. Я вклоняюсь їхній мужності й витримці. Це жахливо. За це ворог теж обов'язково відповість. Відповість по повній", — зазначив Чаус.

Нагадаємо, що для місцевих жителів та гуманітарних вантажів відновили сполучення з Черніговом.

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