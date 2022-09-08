Живий щит: Верещук закликала батьків на захоплених Росією територіях не пускати дітей до шкіл

Вона повідомила, що на тимчасово окупованих територіях ворог використовує мережу шкіл як живий щит для російської військової техніки та особового складу.

Окупанти відкрили школи на тимчасово окупованих територіях. Усіляко та настійливо переконують батьків, що їхні діти мають вчитися очно.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Все це робить міноборони РФ у змові з місцевими зрадниками та колаборантами. Їхня мета полягає в тому, щоб використовувати мережу шкіл на ТОТ як живий щит для російської військової техніки та особового складу. Все досить просто, цинічно і дуже жорстоко. Закликаю батьків на ТОТ не пускати дітей до шкіл на очне навчання. А ще краще – евакуюватися на підконтрольну територію. Якщо ви залишаєтесь на ТОТ, рано чи пізно росіяни використають вас як живий щит. Не треба. Поки є можливість, виїжджайте", - закликаа Верещук.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, окупанти викрадають українських дітей і всиновляють у російських сім'ях за премії.

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