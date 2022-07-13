"Живий труп агітує за смерть": у Мережі висміяли "91-річного" воєнкома, який закликає росіян йти вбивати українців

У Росії воєнний комісар міста Конаково та Конаківського району Юрій Неговора записав відеоролик, де закликав місцевих зголоситись піти на війну.

Українці бурхливо відреагували на вигляд воєнкома, зауваживши, що "чоловік, який схожий на смерть закликає ставати окупантом та йти помирати у чужу країну".

У Росії воєнкоми агітують йти на війну проти України

Воєнком на відео заявляє, що щоб піти вбивати українців, потрібно мати непогане здоров'я та бути віком до 50 років. За це потенційним окупантам обіцяють зарплату 200-400 тис. рублів. Проте, як ми знаємо з аудіоперехоплень СБУ, цих грошей окупанти часто не отримують.

"Шановні жителі міста Конаково Конаківського району. В даний час на території Донбасу проходить "спеціальна військова операція" (повномасштабна війна проти України - ред. ) згідно з розпорядженням президента Російської Федерації. У ній беруть участь громадяни Російської Федерації, у тому числі, значить, і наші земляки, я звертаюся до вас як військовий комісар для того, щоб ви взяли участь у цій "спеціальній військовій операції", - говорить військовий комісар.

Українці висміяли комісара, який закликає росіян ставати окупантами та військовими злочинцями

Українці у Мережі бурхливо відреагували на заяви Юрія Неговори. Вони зауважили, що чоловік має вигляд живого мерця, який закликає росіян йти вмирати.

Фото: із соцмереж

Український блогер Антон Ходза зауважив, що цей чоловік брав участь у битвах ще ХІХ століття.

"До вас звертається ветеран Шипки, Халхин-Гола та битви при Аустерліці", - висміяв блогер.

Активіст Сергій Стерненко зазначив, що воєнком записує свій ролик із таким виразом обличчя, ніби це його завтра відправлять на смерть.

"Особливо смішно виглядає оцей воєнком. Він записав скорше антиагітаційне відео із такою сумною пикою, наче його завтра теж відправлять помирати", - написав Стерненко.

Активіст також додав, що цей воєнком за час проведення так званої "спецоперації" суттєво схуд. У коментарях українці зазначили, що тепер для російських воєнкомів є нова дієта, яка називається "Україна".

Фото: Facebook/Сергей Стерненко

Дехто зауважив, що воєнком може бути шефом Чмоні - російського окупанта, якого захопили у полон ЗСУ.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Також у коментарях зауважють, що воєнкому, який агітує ставати окупантами та вбивцями уже 91 рік.

Нагадаємо, російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що резидент РФ Володимир Путін ненавидить Україну та хоче її знищити, проте власна безпека для нього важить більше.

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