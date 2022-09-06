Вони живуть в "таборах": на Банковій розповіли, за якої умови росіяни вийдуть на протест

Росіяни, які активно підтримують війну в Україні, фактично живуть у "таборах" і їм вкрай важко проявляти протестні настрої, якщо вони і є.

У Росії свідомо створювали не демократичне суспільство, а "табори", у яких заборонено бути в опозиції до режиму. Однак, навіть у такому середовищі у РФ може спалахнути антивоєнний бунт.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі FREEДом.

На його думку, диктаторський режим Путіна послідовно знищував будь-які прояви політичної конкуренції, паралельно зомбуючи росіян пропагандою. Саме тому дуже мало громадян РФ ще може думати.

"Можливо, за рахунок великих тактичних поразок в Україні, таких вагомих, коли буде знищено достатньо велику кількість живої сили, коли все це масово почнуть хоронити там, маю на увазі у всій Росії, тоді, можливо, там буде бунт протестного типу. Тоді низова ланка протестуватиме, адже діти, які мали б пахати на землі, всі помирають. Можливо, ці бунти почнуться в Росії, але в будь-якому випадку це досить важкий процес, довга дорога", - сказав Подоляк.

Він наголосив, що Україні дуже дорого обходиться доведення світу, що "РФ в такому вигляді не повинна існувати".

"РФ повинна існувати в інших видах, як держава неімперіалістичного типу, не шовіністична, не з нацистською внутрішньою ідеологією. У них абсолютно чітка авторитарна вертикаль. У них абсолютно точно не дотримуються прав людини ні в середині, ні на зовнішніх ринках. Це країна, яка чітко готова порушувати всі міжнародні договори та йти на будь-які порушення, як ми бачимо по Північному потоку-1. Тобто, РФ - це не країна, яка може витримувати існування в нормальній людській спільноті", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, з Росії від початку року виїхало понад 400 тисяч осіб.

Як повідомлялося, у Росії клієнт алкомаркету викликав поліцію, бо в магазині критикували війну.

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