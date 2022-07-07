Жнива під обстрілами: комбайнери виходять в поля цілодобово поки рашисти не випалили врожай повністю

Особливо загрозлива ситуація неподалік Кривого Рогу. Ці громади росіяни постійно обстрілюють з окупованої частини Херсонщини. І як кажуть землероби, ворог спеціально нищить урожай, йдеться в ТСН.

Там де було майже дев’яносто гектарів озимого ячменю, після обстрілу росіян лише частину вдалося врятувати від вогню. Три поля зі стиглим зерном росіяни вже знищили неподалік Кривого Рогу.

"Ці рашисти стріляють запалювальними снарядами цілеспрямовано на поле. І якби з однієї сторони тільки поля стріляли. Вони стріляють у три різні точки, з різних боків, щоб його неможливо було загасити. Тобто вони навмисно це роблять. Вітер, полум’я понад трьох метрів, загорається миттю", - каже начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко

Палає після обстрілу і склад із вже зібраною озиминою. Рятувальникам вдалось його загасити.

«Кожен робить свою роботу. Слава ЗСУ, що наші діти, наші жінки сплять спокійно. Нам - за те, що ми хліб збираємо. Все буде добре, все буде Україна», - кажуть комбайнери.

Збір врожаю попри загрозу обстрілів не припиняється ані на день. Комбайнери без бронежилетів, до того ж у працюючому комбайні звуків обстрілу не чутно. «В кабіні - тихенько, обстрілів не чути. Біля комбайна не чуть. Стріляють - стріляють. Вже як побачимо на місці, то будемо ухвалювати рішення», каже комбайнер Григорій Олійник

Озима пшениця, ячмінь та ріпак - те, що висаджено торік восени, нині з такими ризиками збирають аграрії. Ще один клопіт - куди подіти врожай. «У світі ця продукція цінується втричі дорожче, ніж змушені аграрії зараз продавати», - кажуть в РВА.

Поки заблоковані порти, шукають де безпечно зберігати та як переправляти в зерно. Фермери кажуть, Україна без хліба точно не лишиться. А от чи будуть ресурси на наступну посівну, поки не беруться прогнозувати.

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