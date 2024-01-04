Жоден боєць "Азову" не повернувся під час останнього обміну: скільки їх у полоні РФ

За словами "Редіса", сотні "азовців", які захищали Маріуполь, "забуті та досі в руках ворога".

Під час обміну 3 січня з російського полону не повернувся жоден боєць 12-ї бригади спецпризначення "Азов" НГУ, які захищали Маріуполь.

Про це повідомив командир 12-ї бригади НГУ "Азов" підполковник Денис Прокопенко ("Редіс").

"0". Саме стільки бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, які стояли в авангарді Сил Оборони України в боях за Маріуполь, повернулись сьогодні з полону під час найбільшого обміну з моменту повномасштабного вторгнення", – йдеться в дописі Прокопенка за 3 січня.

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Він наголосив, що "ми щиро радіємо за кожного українського військовослужбовця, якого вдалося обміняти". Однак у російському полоні досі залишаються 900 "азовців", які 86 діб, рятуючи Україну та стягуючи на себе ворожі сили, билися в оточеному окупантами Маріуполі в нелюдських умовах з мінімальною кількістю боєприпасів, їжі та медикаментів.

Скільки "азовців" перебувають у полоні РФ

"Понад 900 бійців, на чиїх плечах лежала оборона півмільйонного міста, з яких більше половини отримали поранення, і до яких у полоні найжорсткіше ставлення, – забуті та досі в руках ворога", – зазначив "Редіс".

Він нагадав, як бійці 12-ї бригади спецпризначення "Азов" на межі людських можливостей зробивши неможливе і виконали наказ.

"Чи робить кожен із нас, на своєму місці все, аби полонені азовці, які героїчно чинили спротив, повернулись до України якнайшвидше?" – резюмував командир бригади.

Нагадаємо, 3 січня відбувся найбільший за час повномасштабної війни обмін військовополоненими. З російського полону повернулися 230 військових, частина з яких боронила Маріуполь та "Азовсталь".

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