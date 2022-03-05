Жоден будинок не вцілів: Росія знищила селище на Харківщині (фото)

Жоден будинок не вцілів: Росія знищила селище на Харківщині (фото)

У селі не залишилось жодного цілого будинку.

Унаслідок бомбардування російською армією селища Яковлівка на Харківщині не вцілів жоден будинок. Із усього 45 домівок - 21 зруйнована вщент, ще 24 - пошкоджені.

Про це повідомляє Національна поліція Харківської області.

Окупанти вбили чотири особи, один із загиблих - військовослужбовець державної прикордонної служби. Отримали різні поранення 14 мирних жителів, серед яких 6 - діти.

В поліції відкрили кримінальне провадження за 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.