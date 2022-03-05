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Жоден будинок не вцілів: Росія знищила селище на Харківщині (фото)

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Жоден будинок не вцілів: Росія знищила селище на Харківщині (фото)

У селі не залишилось жодного цілого будинку.

Унаслідок бомбардування російською армією селища Яковлівка на Харківщині не вцілів жоден будинок. Із усього 45 домівок - 21 зруйнована вщент, ще 24 - пошкоджені.

Про це повідомляє Національна поліція Харківської області.

Окупанти вбили чотири особи, один із загиблих - військовослужбовець державної прикордонної служби. Отримали різні поранення 14 мирних жителів, серед яких 6 - діти.

В поліції відкрили кримінальне провадження за 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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