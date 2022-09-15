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"Жоден бункер не захистить": Резніков пригрозив російським військовим злочинцям покаранням

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"Жоден бункер не захистить": Резніков пригрозив російським військовим злочинцям покаранням

Фото: Офіс президента України

Жодна "глибока стурбованість" Заходу не зупинить українців на шляху до перемоги над РФ, яка цинічно нищить інфраструктуру і тероризує мирних людей.

Російські воєнні злочинці будуть покарані за свої дійства в Україні і від покарання їх не захистять навіть найглибші бункери.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

"Президент Зеленський у зоні бойових дій. Ось який вигляд мають мужність і самовідданість. Жодна "глибока стурбованість" Заходу не зупинить українців на шляху до перемоги. Жоден бункер, яким би глибоким він не був, не захистить російських військових злочинців від покарання"– написав очільник Міноборони України.

Резніков також додав до свого допису два фото, які доводять суттєву відмінність між українським лідером Володимир Зеленським і російським диктатором Путіним. Зокрема, 14 вересня президент Володимир Зеленський прибув до нещодавно деокупованого Ізюма на Харківщині, де український глава спілкувався та фотографувався з військовими, взяв участь в урочистому піднятті державного прапора над міською радою.

Натомість Путін спілкується з різними посадовцями на відстані кількох метрів, а зі своїми армійцями, яких відправляє воювати до України і вбивати людей, не спілкується взагалі.

Нагадаємо, раніше Резніков пояснив, чому контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.

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