"Жоден голова ОВА нікуди не побіг": Зеленський розповів про кадрову політику в регіонах під час війни

"Жоден голова ОВА нікуди не побіг": Зеленський розповів про кадрову політику в регіонах під час війни

Зеленський зауважив, що голови ОВА і мери - потужні люди.

Президент України Володимир Зеленський розповів про кадрову політику в регіонах під час війни. Глава держави високо оцінив роботу місцевого керівництва, зауваживши, що жоден голова ОВА нікуди не втік попри напад РФ.

Про це український лідер сказав 5 квітня під час інтерв’ю українським ЗМІ.

"Жоден голова ОВА нікуди не побіг. І, чесно кажучи, я не вважаю, що це у нас був такий кадровий підхід і що такі ми молодці, але так вийшло, що всі ці люди - вони потужні. Мери - особливо Харків, Одеса не очікувано для суспільства. Те, що вони сильні менеджери і були якраз в мирний час. І харківський мер, який до того працював заступником пана Кернеса. Але те, що він стане таким проукраїнським, не хочу його образити, всі щасливі", - висловився Зеленський.

За його словами, влада багато зробила, щоб голови ОВА об'єдналися з мерами та деякими правоохоронцями.

"Ми всі над цим працювали дзвінками, криками... Але ми можемо пишатися цим. Деякі мери здивували не позитивно, які виглядають міцними якраз чоловіками, високими, потужними, а вийшло як вийшло. І третя частина керівників, яких ми з вами і не знали, районних рад, громад - найпотужніші, на мою думку. Це дуже сильні люди", - сказав президент.

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Водночас, він зауважив, що на жаль, Україна втратила декого з місцевого керівництва через катування і вбивство окупантами.

"Після війни ми сядемо на рівні регіонів будемо розказувати, скільки дзвінків з такими людьми, скільки всього пройшло, як вони обманювали ворога. Важливо, що всі ці люди, яких обрало населення - були прапорами. Навіть в тих містах, де здіймали українські прапори з'являлися такі люди-прапори. Це важливо", - наголосив Зеленський.

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