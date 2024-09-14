Жоден із паліїв авто ЗСУ не отримав обіцяної винагороди – поліція

Поліція Києва запевняє, що ситуація з підпалами авто ЗСУ під контролем, незважаючи на окремі випадки.

Жоден із тих, хто підпалював автомобілі військовослужбовців ЗСУ, не отримав усіх грошей, які обіцяли російські замовники.

Про це розповів начальник поліції Києва Дмитро Шумейко в ефірі телемарафону.

Він запевнив, що ситуація в цьому напрямку перебуває під контролем. Такі випадки трапляються, але немає великого зростання їх кількості. За його словами, вони ефективно протидіють цьому, залучаючи всі можливі ресурси поліції та СБУ.

Шумейко повідомив, що злочини підпалів авто військових скоюють різні групи, і лише у двох випадках паліями були жінки. Мотив усіх зловмисників – легкі гроші, які їм обіцяють через соцмережі від 600 до кількох тисяч доларів.

"Потім ворог починає шантажувати тих, хто погодився, тим, що передасть дані про них правоохоронним органам України… І варто говорити кожному: у цій категорії злочинів інших запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, не обирається. Кожен, хто його вчинив, має розуміти, що до нього буде застосовано тільки цей запобіжний захід", – наголосив він.

Начальник поліції підкреслив, що росіяни залучають до злочинів українську молодь. Він закликав батьків і освітян говорити з дітьми, пояснюючи їм, що ворог безпринципний і використовує їх у злочинній діяльності. Чим більше про це говорити, тим менше дітей потраплятиме під вплив.

Нагадаємо, на Хмельниччині затримано лідера банди паліїв автівок ТЦК.

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