Жоден убивця не сховається: Зеленський звернувся до мешканців міст, які зазнають постійних обстрілів від РФ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до мешканців усіх українських міст, які зазнають постійних жорстоких обстрілів від російської армії.

"Харків і Миколаїв, усі міста Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області... Усі, хто переживає цей постійний жах знищення життя та руйнації всього, що дає життю нормальність. Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, який віддає накази та здійснює ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності – у той чи інший спосіб – їх усіх. Жоден убивця не сховається", - наголосив президент у вечірньому зверненні 19 серпня.

Зеленський наголосив, що Україна обов’язково відновить усе, що терористи намагаються залишити в руїнах.

"Слово "руїни" ніколи не буде словом про Україну, ніколи не буде словом про наші міста. Це в Росії точно не вийде", - резюмував він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що якщо шантаж з боку Росії радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію як одне з найтрагічніших.

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