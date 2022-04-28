"Жоден з покидьків не втече від відповідальності": Зеленський повідомив про оголошені підозри російським окупантам за їхні звірства

"Жоден з покидьків не втече від відповідальності": Зеленський повідомив про оголошені підозри російським окупантам за їхні звірства

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що оголошені підозри у скоєнні злочинів першим десятьом російським військовим із 64-ї мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ. Вони скоїли злочини проти українців у Бучі Київської області.

Зеленський наголосив, що жоден з окупантів не втече від відповідальності за злочини, які скоїв на війні проти України.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 28 квітня.

"Продовжується розслідування злочинів російських військових, які були скоєні проти наших людей. Позиція України абсолютно чітка – кожен російський злочинець має бути і буде притягнутий до відповідальності. Ким би вони не були і де би вони не ховалися, ми усіх їх знайдемо і змусимо відповідати", – сказав президент.

Він зазначив, що перші десятеро російських військових із 64-ї мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, які скоїли злочини проти людей у Бучі, отримали статус підозрюваних.

"Відомі їхні прізвища. Встановлено, що вони робили. Ми знаємо про них та їхні діяння всі деталі. І кожного знайдемо. Як знайдемо й усіх інших російських нелюдів, які вбивали, які катували українців. Які знущалися з наших людей. Які знищували будинки та цивільну інфраструктуру в Україні. Жоден із цих покидьків не втече від відповідальності", – наголосив Зеленський.

"Втім, дехто з них все ж може не дожити до суду та справедливого покарання. Але тільки з однієї причини. Цю російську бригаду перекинули на Харківщину. Там вони отримають відплату від наших військових", – додав президент.

Нагадаємо, 28 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію з пропозицією терміново створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів під час агресії Росії проти України.

Прокурор Руслан Кравченко розповів про розслідування злочинів російських окупантів у Бучі

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