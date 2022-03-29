"Жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни" - Арестович про загиблих українських військових

Арестович пояснив позицію України не називати кількість втрат серед наших військових.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому українська влада не розкриває втрат ЗСУ.
Про це він розповів в інтерв'ю ВВС.
"Цифри, звісно, є. Я їх знаю з точністю майже до людини, але не назву. До кінця війни... Тому що жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни. Це просто заборонено. Це державна таємниця, по-перше. А по-друге, це може допомогти противнику оцінити ефективність його дій", - заявив він.
Він також вчергове підкреслив, що Росія в рази занижує статистичні дані про втрати своїх військовослужбовців у війни проти України.
"Брехати й ми можемо. Ми лише в перший день сказали кількість жертв після авіанальотів. Потрібно було повідомити, що перші загиблі вже є, - 46 осіб загинули. А далі - це військова таємниця", - додав радник голови ОП.
За його словами, втрати України обов'язково розкриють після закінчення війни.
Нагадаємо, Арестович пояснив, чому російська армія не зможе взяти в облогу Чернігів.
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