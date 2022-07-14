Жодна держава світу не становить такої терористичної загрози, як РФ - Зеленський

Зеленський своє звернення сьогодні адресує не українцям, а всьому демократичному світові.

Жодна держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 14 липня. Зеленський сказав, що своє звернення сьогодні адресує не українцям, а всьому демократичному світові.

Глава держави наголосив, що жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайні людські життя.

Він нагадав, що внаслідок лише одного ракетного удару по Вінниці вбито 23 людини. Зокрема, троє дітей до десяти років.

"І це, на жаль, ще не остаточна кількість. Розбір завалів триває. У списку безвісно зниклих – десятки людей. Серед госпіталізованих є важкопоранені", – каже Зеленський.

Президент звернув увагу, що РФ завдала удару якраз у той час, коли в Нідерландах, у Гаазі, проходила конференція щодо російських воєнних злочинів.

"Жодна інша терористична організація не дозволяла собі таку зухвалість – знову вбивати, коли міжнародна спільнота обговорює попередні злочини. Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу", – зазначив він.

Зеленський закликав якнайшвидше створити Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України.

Раніше Володимир Зеленський назвав тероризмом обстріли окупантами Вінниці.

Нагадаємо, що рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару в центрі Вінниці. Внаслідок ракетного удару Росії по Вінниці 14 липня загинули 23 людини (з них 3 дітей).

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