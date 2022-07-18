"Жодна зі сторін не зможе витримати більше цього": адмірал США спрогнозував терміни закінчення війни в Україні

Війна в Україні, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Путіним, може закінчитися чотири-шість місяців і перетворитися на своєрідний заморожений конфлікт.
Таку думку висловив американський адмірал, колишній головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.
Про це пише видання Insider.
Коментуючи війну, він відзначив мужній опір українців у протистоянні з російськими загарбниками. За його словами, військові плани Путіна виявилися не дуже ефективними.
Крім того, Ставрідіс зауважив, що російському диктатору не вдалося отримати ті території, які були в початкових планах Кремля.
"Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир'я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, яка триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна із сторін не зможе витримати значно більше цього", – заявив Ставрідіс.
Нагадаємо, в ISW заявили, що Путін наказав військам захопити Харків та область.
Як повідомлялося, Путін залякує Україну розпочати серйозний наступ, якщо Київ не погодиться на його ультиматум.
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