"Жодна зі сторін не зможе витримати більше цього": адмірал США спрогнозував терміни закінчення війни в Україні

Війна в Україні, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Путіним, може закінчитися чотири-шість місяців і перетворитися на своєрідний заморожений конфлікт.

Таку думку висловив американський адмірал, колишній головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.

Про це пише видання Insider.

Коментуючи війну, він відзначив мужній опір українців у протистоянні з російськими загарбниками. За його словами, військові плани Путіна виявилися не дуже ефективними.

Крім того, Ставрідіс зауважив, що російському диктатору не вдалося отримати ті території, які були в початкових планах Кремля.

"Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир'я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, яка триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна із сторін не зможе витримати значно більше цього", – заявив Ставрідіс.

Нагадаємо, в ISW заявили, що Путін наказав військам захопити Харків та область.

Як повідомлялося, Путін залякує Україну розпочати серйозний наступ, якщо Київ не погодиться на його ультиматум.

Читайте також: