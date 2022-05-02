"Жодна країна Альянсу не має такого війська": Данілов заявив про місце України в НАТО та наслідки війни для Угорщини

"Жодна країна Альянсу не має такого війська": Данілов заявив про місце України в НАТО та наслідки війни для Угорщини

Чи потрібно Україні стояти в дверях Альянсу?

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, чи варто Україні наполягати щодо вступу до НАТО.

2 травня під час телемарафону Данілов сказав, що своїми діями протягом двох місяців Україна довела право на місце в Альянсі.

"Нам не потрібно стояти ні в яких придбанниках, чи поблизу якихось дверей. Своїми діями протягом двох місяців ми довели, що нас мають взяти до НАТО. Тому що такого війська, відданості, таких дій, що здійснюють наші військові, не має жодна країна. Жодна країна Альянсу не має такого війська, що маємо ми", - заявив Данілов.

Щодо питання часу долучення України до НАТО, Данілов сказав, що, на превеликий жаль, не всі країни відповідають принципам розбудови цієї інституції.

"Наприклад, Угорщина, що заявляє свою співпрацю з РФ та була попереджена заздалегідь Путіним про напад на нашу країну. Ви бачили її позицію. Вона чомусь вважала, що може забрати частину території. Цього не буде ніколи. Перемога буде за нами. А ця країна, що так себе поводила... побачимо, які наслідки будуть для цієї країни за підсумками війни", - заявив Данілов.

Раніше президент України Володимир Зеленський поспілувався з журналістом грецького суспільного мовника ΕRΤ. Під час розмови той поцікавився, на які жертви готовий очільник країни, аби зберегти українську незалежність. Своєю чергою, Зеленський зазначив, що не був готовий жертвувати навіть одним життям.

Нагадаємо, Зеленський відповів на закиди РФ про те, що держава-окупантка нібито воює із Заходом та НАТО

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