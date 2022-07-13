Жодна ППО не допоможе окупантам на Донбасі, проти HIMARSів вони не мають захисту - військовий експерт

Україна має можливість отримувати точні координати, як мінімум з двох джерел. Це агентурні дані від наших партизанів, які діють на території Луганської області та другі дані, які є більш точними і є прив'язкою до ракет, це дані аеророзвідки, дані, які передають нам наші союзники із США та Великобританії. Які постійно проводять сканування території у тому районі.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу "FreeDom".

"Тому ми отримуємо дуже точні дані із коригуванням від агентури", - зазначив експерт.

Сергій Грабський також пояснив, чому Росія активізувала постачання військової техніки на Донбас та чому їм це не допоможе.

"Якщо ми говоримо про південний напрям, то росіяни, як і ми, чудово розуміють виняткову стратегічну важливість утримання так званого херсонського плацдарму та утримання півдня України під своїм контролем. Тому вони намагаються посилити свою присутність усіма можливими способами.

Що стосується сходу, тут, як ми бачимо, переміщуються системи протиповітряної оборони, тому тут можна припустити, що противник у такий відчайдушний спосіб запобігти завданню ударів по об'єктах, які становлять для нього особливий інтерес на території Донбасу. Але треба їх збентежити тим, що проти HIMARSів у них немає жодних систем захисту і вони повинні прийняти це як даність, що жодна система протиповітряної оборони не допоможе їм", - резюмував він.

Нагадаємо, у травні окупанти втратили поблизу Білогорівки близько сотні танків і значну кількість живої сили, намагаючись переправитись через річку Сіверський Донець. Однак вони досі не захопили останній форпост вільної Луганщини – селище Білогорівку.

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