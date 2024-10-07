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"Жодна з бригад не укомплектована повністю": Жорін розкритикував створення нових підрозділів

"Жодна з бригад не укомплектована повністю": Жорін розкритикував створення нових підрозділів

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін / Фото: телаграм-канал Жоріна

Жорін вважає, що не варто створювати нові бригади, маючи неукомплектовані повністю старі.

Екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр майор ЗСУ Максим Жорін розкритикував підхід військового командування до поповнення бригад ЗСУ.

Про це він написав у Telegram.

Жорін вважає, що не варто створювати нові бригади, маючи неукомплектовані повністю старі.

За його даними, станом на сьогоднішній день жодна з бригад, що беруть участь у бойових діях, не укомплектована повністю.

"Ситуація, звісно, різна, залежить і від внутрішнього менеджменту підрозділів. В загальному людей потроху набирають, та якість особового складу останнім часом сильно страждає.

Ми створюємо нові бригади, для яких потрібно шукати озброєння, людей, довго готувати. В яких немає офіцерів – не те що з бойовим, взагалі з якимось досвідом. І які, на жаль, у більшості не виправдовують покладених на них очікувань. Тобто все одно не можуть ефективно виконати бойові задачі", – каже заступник командира 3-ї ОШБр.

Він зауважує, що з іншого боку, зараз є багато бойових бригад з великим бойовим шляхом, досвідченими офіцерами, сталою структурою і колективом.

"Чому б не доукомлектувати саме їх у першу чергу?" – запитує Жорін.

Раніше журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова розповіла, що 72-й бригаді після виходу з Вугледара таки дадуть відпочити.

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