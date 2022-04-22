“Жодні “ХНР” не пройдуть”: Зеленський звернувся до мешканців півдня України

Український президент закликав жителів окупованих територій не заповнювати жодних анкет, які роздають загарбники.

Президент України Володимир Зеленський закликав мешканців південних районів України – в Херсонській та Запорізькій областях – дуже уважно ставитись до того, яку інформацію вони надають про себе російським окупантам.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні.

“Якщо вони [окупанти] просять вас заповнити якісь анкети, залишити десь ваші паспортні дані, то знайте – це не для того, щоб вам допомогти. Не для того, щоб просто "переписати" людей, які живуть на певній території, як вони кажуть. Ні. І не для того, щоб дати вам якусь гуманітарну допомогу”, - попередив Зеленський.

За його словами, окупанти намагаються сфальшувати так званий “референдум”, якщо надійде команда з Москви. Тому український лідер закликав проявити обачність і не ставити своїх підписів під сумнівними документами.

“Хочу одразу сказати – жодні "ХНР" не пройдуть”, - запевнив при цьому Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 57-го дня війни

Нагадаємо, у Херсонській області російські військові почали активніше готуватися до фейкового референдуму щодо створення “ХНР”. Окупанти призначили нову дату його проведення - 27 квітня.

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