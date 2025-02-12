Жодні переговори не змусять Путіна відмовитися від захоплення України — Foreign Policy

У виданні вважають, що наразі ситуація виглядає, як 2014-го.

Серія невеликих, поступових угод з Росією — це шлях до мирних переговорів, які водночас не приведуть до завершення війни в Україні через упертість очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це йдеться у матеріалі Foreign Policy.

Автори вважають, що повномасштабна війна в Україні, яка триває майже три роки, попри величезні втрати з обох сторін, на закінчиться успішними мирними переговорами. Зокрема, вони навряд чи приведуть до повного завершення бойових дій.

2014 року партнери України розраховували на те, що війни з Росією вдасться уникнути, про що свідчать сумнозвісні "Мінські угоди". Вони призвели до того, що Путін вирішив вторгнутися в Україну 2022 року.

"Росія залишається політично стабільною і військово-запеклою, попри ознаки економічних труднощів і військової втоми", — йдеться у матеріалі.

Через це президент США Дональд Трамп, який обіцяв якомога швидше закінчити війну в Україні, стикається з цілою низкою проблем. Одна з них полягає в тому, що Київ не обов'язково виконуватиме його накази, оскільки в України є свої збройні сили, своя оборонна промисловість і допомога європейських країн.

Проте головною перешкодою на шляху до успішних переговорів є сама Росія, вважають у виданні.

"Путіну вдалося затягнути війну довше, ніж хтось очікував. Той факт, що РФ вдалося вижити за таких обставин, переконав його в тому, що вторгнення в Україну має сенс", — йдеться у матеріалі.

Там зазначили, що американським переговірникам варто врахувати, що рішення Путіна вторгнутися в Україну у 2022 році все ж послабило Росію. Це визнає і російська еліта.

"Путіну не вдасться завоювати Україну. Вона все ще контролює близько 80% своєї території, попри те, що РФ продовжує захоплювати українські землі. Україна ослабла через війну, але у неї немає жодних причин і бажання здаватися, підкреслили у виданні. Українським політичним і соціальним структурам вдалося витримати неймовірний тиск", — вважають автори.

Вони пишуть, що жодні переговори не змусять Путіна відмовитися від своїх цілей із захоплення України. Тому, заявляють в Foreign Policy, переговори повинні мати скромнішу мету — знизити інтенсивність бойових дій.Для цього, США потрібно чинити тиск на Росію.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що зі слів президента США Дональда Трампа, Україна по суті погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 млрд доларів.

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