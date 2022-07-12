"Жодні перемовини з ним не спрацюють": Гайдай розповів, куди Путін цілиться далі і що зупинить його

Окупанти накопичують свої резерви, щоб почати наступати по кількох напрямках у Донецькій області.

Зупинитися російські війська, яких Путін відправив вбивати українців, можуть лише там, де їх зупинять ЗСУ.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вже бачимо, що вони накопичують резерви для того, щоб пустити їх в наступ у Донецькій області. Це буде декілька напрямків - один з них, дійсно, Слов’янськ, другий - Бахмут. Бахмут вже обстрілюється дуже потужно. Як і Слов’янськ", - розповів голова Луганської ОВА.

Гайдай наголосив, що з кремлівським диктатором не будуть працювати жодні домовленості.

"Насправді Путін зупиниться тільки там, де його зупинять. Жодні перемовини, жодні домовленості з Путіним працювати не будуть. Він може на певний час взяти паузу, зробити переформатування, передислокацію, але через деякий час він все одно продовжить цю війну. Тому його треба зупиняти тут", - пояснив посадовець.

Нагадаємо, очільник МЗС Латвії назвав головну мету диктатора Путіна у війні.

Як повідомлялося, "азовець" розповів, як окупанти боялися полонених захисників Маріуполя.

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