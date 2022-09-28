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"Жодних компромісів з РФ не може бути" - Зеленський наголосив, що Україна поверне всі свої території

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"Жодних компромісів з РФ не може бути" - Зеленський наголосив, що Україна поверне всі свої території

Фото: Офіс президента України

Росія повинна заплатити високу ціну за свою агресію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна повернути усі свої землі, захоплені Росією.   

Про це глава держави сказав під час виступу перед студентами та викладачами Гарварду.

"Жодних компромісів з цього питання не може бути. Інакше Росія знову повертатиметься до окупації", - наголосив президент.

Володимир Зеленський також розповів, якою бачить перемогу України.

"Повернення усіх наших кордонів. Повернення наших земель. І це не тільки тому, що це наша земля, і це справедливо і чесно. А це через те, що якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилась, що ось він мир... якщо не буде цього моменту, а щось буде завжди під знаком питання, – ця частина недеокупована, а ця частина в якомусь компромісі, – то, повірте мені, якщо ще хтось сумнівається, Росія все одно буде повертатись до окупації нашої землі", - заявив Зеленський.

Президент України також підкреслив, що "справедливість починається з повернення своєї землі, своєї батьківщини".

Нагадаємо, Зеленський заявив, що визнання псевдореферендумів означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити.

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