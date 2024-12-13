Жодних "кричущих проблем" не було: яка в Україні ситуація з будівництвом фортифікацій

Будівництво укріплень триває не тільки на лінії фронту, але й на інших рубежах.

Зараз в Україні будівництво укріплень відбувається за планом. Підрозділи інженерних військ, які займаються зведенням фортифікаційних споруд, забезпечені всіма необхідними матеріалами та засобами.

Про це заявив заступник начальника управління інженерних військ полковник Володимир Гусар на брифінгу представників командування Сил підтримки ЗСУ у п'ятницю, 13 грудня.

"На цей час проблем з фортифікаційними спорудами на будь-якому напрямку в нас немає. На сьогодні здійснюється забезпечення всіма необхідними матеріалами військових частин, підрозділів, які перебувають на передній лінії", — наголосив військовий.

За його словами, необхідні фортифікації будують не тільки на передній лінії, а й на інших рубежах. Частина з них зводиться під керівництвом або коштом обласних військових адміністрацій.

Полковник Гусар також підкреслив, що і раніше з будівництвом фортифікацій "ніяких таких кричущих проблем не було".

Нагадаємо, британське видання The Economist повідомило, що біля міста Запоріжжя, розташованого за 30 кілометрів від лінії фронту, ретельно будують фортифікації на випадок наступу російських військ. Втім не всі українські військові вважають наступ на Запоріжжя неминучим.

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