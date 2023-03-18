Жодних нарікань: Ігнат відповів, чи має Україна умови для базування F-16

За його словами, американські пілоти вже не раз були в Україні і не мали жодних нарікань.

Американські льотчики під час спільних навчань з українськими пілотами не мали жодних нарікань на умови базування F-16.

Про це розповів речник Повітряних Сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, інформує "24 канал".

Він нагадав, що 2011 року перед Євро-2012 на аеродром в Миргород прилітали американські льотчики на F-16 на навчання "Безпечне небо". Зокрема, там були й двомісні навчально-бойові літаки, так звані "спарки".

"Наші льотчики мали змогу політати на них з американцями. Це називається ознайомчий політ. Американські пілоти у повітрі передавали керування нашим льотчикам. Таку ж процедуру робили й для гостей на наших "спарках", – сказав Ігнат.

Речник Повітряних Сил наголосив, що жодних нарікань щодо умов базування F-16 на українському аеродромі тоді не було.

Також американські льотчики побували в України 2018 року. Тоді вони прилітали в Старокостянтинів на навчання "Чисте небо" – на винищувачах F-15C Eagle.

"Виконували повітряні бої між МіГами та СУшками проти F-15, дивилися, як все працює, як можна протистояти радянським літакам, розуміючи, що в росіян наразі вже сучасні Су-35, Су-30", – зазначив Ігнат.

За його словами, американці імітували ці загрози для українських льотчиків, відпрацьовували складні сценарії.

"Льотчики також обопільно пробували себе в ознайомчих польотах. Це був потужний обмін досвідом, що нині дуже став у пригоді", – додав речник Повітряних Сил.

Передавання Україні винищувачів