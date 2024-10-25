"Жодних необачних кроків": Шольц відповів, чи отримає Україна ракети Taurus та запрошення до НАТО

Жодна країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі не бачить необхідності запрошувати Україну до НАТО.

Про це він сказав у програмі ZDF "Maybrit Illner" у четвер, 24 жовтня.

"Ми прийняли рішення у Вашингтоні та Вільнюсі та описали перспективу. Але я вважаю, що наразі немає необхідності у новому рішенні", – наголосив Шольц.

Він пояснив, що жодна країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО. Тому Україні доведеться дочекатися завершення поточного воєнного конфлікту, щоб приєднатися до Альянсу.

"Це всі знають, з цього приводу немає розбіжностей. А у випадку з НАТО після запрошення зазвичай досить швидко настає членство", – додав канцлер.

За його словами, всі обговорення вступу України до НАТО – це не поточний процес, а перспектива та питання гарантій безпеки після закінчення війни з Росією.

Жодної війни між Росією та НАТО

Шольц вважає, що зараз потрібно бути "дуже серйозним" з огляду на жахливу війну по сусідству, в якій Росія порушила принцип недоторканності кордонів. У такій ситуації потрібні розумні дії, які, з одного боку, забезпечать підтримку Україні, але, з іншого боку, гарантують, що це не переросте у війну між Росією та НАТО.

"Я дуже чітко це розумію і не зміню своєї позиції", — заявив Шольц.

Щодо постачання в Україну німецьких крилатих ракет Taurus канцлер сказав, що не постачатиме зброю, яка, на його думку, може сприяти ескалації конфлікту.

"Моя думка зрозуміла. Я вважаю, що це [постачання Taurus – ред.] неправильно. Це те, на що може покластися кожен у Німеччині. Я не діятиму необачно", – підкреслив Олаф Шольц.

Нагадаємо, Лідер ХДС Фрідріх Мерц підтримав ідею постачання Україні ракет Taurus, але назвав одну обов'язкову умову

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