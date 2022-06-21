"Крим – це наша територія": військовий експерт розповів, де ЗСУ використовуватимуть американські РСЗВ

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна не використовуватиме американські реактивні системи залпового вогню HIMARS для ударів по території Росії, однак по території Криму та Донбасу - може.
За словами експерта, Україна запевнила світ, що не битиме по російській землі, однак Крим - це територія України, тому "жодних обмежень немає".
Про це Олег Жданов сказав в інтерв’ю на Youtube-каналі "Україна 24".
"З нас взяли слово, що ми поки не робитимемо пуски по території Росії оперативно-тактичними ракетами. Наш президент публічно це підтвердив у своєму зверненні – сказав, що Україна дотримуватиметься цієї вимоги".
Проте, за словами експерта, "Крим – це наша територія, тому тут жодних обмежень немає".
На питання, де американські РСЗВ Україні потрібні найбільше, він відповів:
"На найактивніших напрямках – це Донецький, Луганський. Головний удар зберігається там. І головна мета цього етапу війни з боку Росії полягає в тому, щоб захопити Донецьку та Луганську області в адміністративних кордонах... Другий за значимістю напрямок – це, найімовірніше, Херсон. Можливо, частина цих систем буде відправлена на Херсонський напрямок", - сказав експерт.
За словами Жданова, американські РСЗВ "дають нам можливість працювати у глибині оборони супротивника, де накопичуються основні резерви військ, основні склади із забезпечення фронту".
"Якщо знищити склади – фронт залишиться без боєприпасів... Це нам дуже допоможе у виконанні завдань як щодо оборони наших міст, так і щодо їх звільнення", – пояснив експерт.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов оцінив перспективи удару по Керченському мосту та звільнення півострова. Так, за його словами, наразі це неможливо. Однак Жданов переконаний, що перекрити прохід техніки і зруйнувати залізничне та дорожнє полотно таки необхідно.
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