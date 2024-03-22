Жодні переговори з Путіним наразі неможливі: у Будестазі пояснили причину

Наразі немає підстав для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.

Про це заявив лідер німецької СДПН Ларс Клінгбайль, передає DPA.

"Я сам не вірю, що з Володимиром Путіним можна сісти за стіл переговорів", – заявив він.

Лідер СДПН додав, що рішення мають ухвалити самі українці.

Водночас Клінгбайль захистив від різкої критики заяви про заморожування війни в Україні.

"І я можу сказати, що є таке бажання і така необхідність. І я думаю, що ми можемо витримати ці дебати, і ми можемо їх провести", – наголосив він, додавши, що немає жодного протиріччя в тому, щоб говорити про постачання зброї та дипломатію одночасно.

Лідер СДПН також заявив, що німецька підтримка України залишається постійною і стійкою.

"Звичайно, не буде ситуації, коли Федеральна канцелярія, Єлисейський палац чи Білий дім думатимуть про території в Україні", – наголосив Клінгбайль.

Нагадаємо, авторитетне західне видання Politico назвало справжню причину, чому Німеччина досі не передала Україні далекобійні ракети, яких так потребують ЗСУ. Рішення блокує саме німецький канцлер, і його думку навіть не змінила гучна критика союзників.

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