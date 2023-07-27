"Жодних значних результатів": в Угорщині зробили заяву про контрнаступ ЗСУ, тотожну російській

На думку угорського представника, навіть за найконсервативнішими підрахунками в російсько-українській війні загинули й зазнали поранень щонайменше 310 тисяч людей.
Очільник адміністрації прем’єра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що "жодних значних результатів" контрнаступ ЗСУ Україні не приніс, а позиція Будапешта про переговори є обґрунтованою.
Про це пише угорська служба "Радіо Свобода".
За словами угорського представника, український контрнаступ "станом на зараз не показав жодних значних результатів":
"Україна звільнила лише 200 квадратних кілометрів території, але Росія захопила приблизно стільки ж на Донеччині й Харківщині", - зазначив Гуйяш.
На його думку, із посиланням на найконсервативніші підрахунки, в російсько-українській війні загинули й зазнали поранень щонайменше 310 тисяч людей. Водночас більше загиблих з боку Росії, хоча в неї масштабніші резерви, ніж в України.
"Усе це разом вказує на те, що позиція угорського уряду є обґрунтованою, коли він закликає до припинення вогню і якнайшвидшого початку мирних переговорів", - сказав посадовець.
Тим часом ЗСУ нарощують темпи контрнаступу. Двоє чиновників США, з якими поспілкувались журналісти західних ЗМІ, заявили, що Україна перекинула додаткові сили на схід України, що свідчить про те, "що Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях".
Читайте також:
- Україна кидає більше сил для контрнаступу — Пентагон
- ЗСУ починають масштабний наступ на півдні - Bloomberg
- У Білому домі зробили важливу заяву про контрнаступ ЗСУ