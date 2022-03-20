“Жодного долара, франка чи євро - російській військовій машині”: Зеленський розповів про свої заклики до швейцарців

“Жодного долара, франка чи євро - російській військовій машині”: Зеленський розповів про свої заклики до швейцарців

Президент вважає, що винні у війні проти України не повинні насолоджуватися життям у Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що у своєму сьогоднішньому зверненні до народу Швейцарії він закликав зробити ще декілька кроків на підтримку України і позбавити фінансування російську військову промисловість.

Про це він говорив під час свого звернення проти ночі 20 березня.

За його словами, Швейцарія є “особливою державою”, яка нікого “не розштовхує ліктями” на міжнародній арені, але її думку вважають важливою всі.

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“Швейцарія підтримала санкції проти Росії, які застосував Європейський Союз. Це означає дуже багато для російської державної машини. Для людей, які звикли, що влада – це гроші. А отже, це банки. А отже, Швейцарія та інші країни, які допомагають зберегти капітал. Я вдячний Президентові й народу Швейцарії та їхній державі за те, що вони щирі у підтримці нашої боротьби за життя і свободу”, - наголосив Зеленський.

Водночас він закликав швейцарців зробити ще декілька кроків.

“Щоб усі швейцарські компанії, які ще не полишили російський ринок, зробили це негайно. Щоб не віддавали жодного долара, франка чи євро російській військовій машині на вбивства наших людей. Щоб усі винні у війні проти нашої держави не могли насолоджуватися життям у Швейцарії, нерухомістю у Швейцарії, банками у Швейцарії”, - перерахував президент.