"Жодного прориву немає": депутат Держдуми розповів про провали армії РФ

Депутат Держдуми Олександр Бородай заявив про провали армії Росії. Він сказав, що ЗС РФ бреше про свої перемоги і видає "взяті свинарники за захоплені населені пункти".

Про це він розповів в ефірі однієї із пропагандистських програм на РосТБ.

Відео опублікував український журналіст Денис Казанський.

"Просування і прорив – це різні речі. Жодного прориву їхньої (ЗСУ - ред.) оборони… поки що у нас немає", - заявив депутат РФ.

За словами Бородая, у ЗСУ також не має снарядного голоду.

Депутат визнає, що Росія перебільшує свої перемоги та видає "взяті свинарники за захоплені населені пункти" і через це зазнає великих втрат.

Нагадаємо, у ЗСУ спростовують фейк росіян про удар по полігону під Селидовим на Донеччині, внаслідок якого начебто загинуло багато мобілізованих.

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