Жодного разу не воювали переважною чисельністю: мобілізація в Україні ледь покриває втрати — Дикий

Екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий розповів, що Україні не вистачає людей на фронті, а поточна мобілізація ледь покриває втрати на фронті.

Про це він сказав в інтерв'ю Radio NV.

Дикий наголосив, що технологічна перевага України не настільки велика, щоб лише нею компенсувати різницю у чисельності військ.

"Коли я спілкуюсь, приміром, із мінометниками, і мені хлопці кажуть: нам нарешті довезли стільки, скільки ще не було за цю війну (боєприпасів — ред.), і ми розносимо орківський опорник, а зайти на нього нікому, бо піхота скінчилася. … І, на жаль, подібні речі я чую, м’яко кажучи, це не якийсь один випадок, який мене сильно здивував", - розповів він.

Екскомандир роти батальйону Айдар також заявив, що поточна мобілізація в Україні , ледь-ледь покриває наші втрати на війні.

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"Нам потрібна саме потужна хвиля мобілізації, аби хоча б один раз, уперше за війну, створити чисельну перевагу над ворогами. … Ми ще жодного разу не воювали переважною чисельністю, ми весь час воюємо в меншості", - пояснив він.

Євген Дикий пояснив, що, хоча в Україні мобілізовано близько мільйона людей – 800 тисяч ЗСУ та 200 тисяч інших збройних формувань, насправді безпосередньо на фронті перебувають значно менше за 400 тисяч окупантів, яких там сконцентрувала Росія.

"​​400 тисяч — це саме кількість орків у чотирьох окупованих областях, і все. Це реально воююча армія на фронті та її найближчий тил, у межах десятків кілометрів. У ті 400 тисяч не входить уся їхня логістика, всі їхні штаби, все їхнє тилове забезпечення. До речі, не входить жоден їхній поранений, бо їх одразу вивозять і вони далі в цю цифру не включаються. … А в нас мільйон – це всі, це і воююча армія на фронті, і весь північний кордон, де доводиться тримати чимало військ, і сотні тисяч поранених бійців, які лікуються, але не знімаються зі штатки, бо мають потім після лікування повернутися до своєї частини. Всі військові госпіталі, тилова логістика, всі склади і навіть військкомати — от це все наш мільйон. Це зовсім не те ж, що мільйон на фронті", - резюмував Євген Дикий.

Нагадаємо, Залужний анонсував підсилення мобілізації – які категорії можуть почати забирати на фронт та якого віку.

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