Жодного відступу, лише маневри: українські бійці готуються повернутись і до Золотого і до Щастя

Бої поблизу Бахмута стають все запекліші, ворог рветься до Соледара та сусіднього Сіверська.
Знімальній групі ТСН вдалося зняти, як російська артилерія буквально переорює, випалює висоти, на яких закріплюються наші військові.
Тут ворожі снаряди довго і противно свистять у небі і от нарешті вибухають на тих пагорбах, де оборону тримають українські бійці. Трошки подалі хлопці допомогти сусідам нічим не можуть, лише сподіваються, що ті встигли окопатися, заритися в землю.
Копають шанці і тут, боєць на псевдо «Шип» уже обладнав бойову позицію, тепер взявся за зону комфорту. Нарешті у цього чоловіка здійсниться довоєнна мрія - жити за 10 кроків від роботи. «Це буде так як спальне місце, як дім. Там –робота, а тут дім. Тут на ноги треба зробити, щоб зручніше вставати було», - каже боєць.
У лісосмузі вони окопуються менше доби, завтра сюди завезуть колоди і хлопці візьмуться за бліндажі. Більшість з цих воїнів пройшли важкі бої, вони відходили з Золотого. «Цей осколок на виліт вийшов, а цей застряг, зажило як на собаці», - розповідає один із військових.
Цим бійцям не подобається слово відступ, вони кажуть маневр. І додають, втримати Золоте вони могли, але втрати були б величезні. «Маневр правильний, інколи треба відійти, піднабрати сил і йти в наступ, бо коли особовий склад не в повній кількості, краще відійти і не рискувати людським життям», - твердять хлопці.
Але тут, у цій посадці, бійці кажуть – головне не розкисати, а вкопуватися, вгризатися в рідну землю і чекати, коли противник підійде ближче. От тільки серце кров’ю обливається, коли вони дивляться на поле, яке відділяє їх від ворога, на спалені пшеничні лани. Трохи далі і нормальне поле, але жоден комбайнер туди не заїде, тому урожай увесь пропав.
Українські воїни вірять, вони обов’язково відіб’ють у ворога і це спалене пшеничне поле та повернуться - і до Золотого і до Щастя і взагалі вийдуть на державний кордон. Просто час ще не настав.
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