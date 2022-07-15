Жодного відступу, лише маневри: українські бійці готуються повернутись і до Золотого і до Щастя

Знімальній групі ТСН вдалося зняти, як російська артилерія буквально переорює, випалює висоти, на яких закріплюються наші військові.

Тут ворожі снаряди довго і противно свистять у небі і от нарешті вибухають на тих пагорбах, де оборону тримають українські бійці. Трошки подалі хлопці допомогти сусідам нічим не можуть, лише сподіваються, що ті встигли окопатися, заритися в землю.

Копають шанці і тут, боєць на псевдо «Шип» уже обладнав бойову позицію, тепер взявся за зону комфорту. Нарешті у цього чоловіка здійсниться довоєнна мрія - жити за 10 кроків від роботи. «Це буде так як спальне місце, як дім. Там –робота, а тут дім. Тут на ноги треба зробити, щоб зручніше вставати було», - каже боєць.

Також читайте До місця влучань ракет у Вінниці несуть квіти і свічки, рятувальні роботи тривають

У лісосмузі вони окопуються менше доби, завтра сюди завезуть колоди і хлопці візьмуться за бліндажі. Більшість з цих воїнів пройшли важкі бої, вони відходили з Золотого. «Цей осколок на виліт вийшов, а цей застряг, зажило як на собаці», - розповідає один із військових.

Цим бійцям не подобається слово відступ, вони кажуть маневр. І додають, втримати Золоте вони могли, але втрати були б величезні. «Маневр правильний, інколи треба відійти, піднабрати сил і йти в наступ, бо коли особовий склад не в повній кількості, краще відійти і не рискувати людським життям», - твердять хлопці.

Але тут, у цій посадці, бійці кажуть – головне не розкисати, а вкопуватися, вгризатися в рідну землю і чекати, коли противник підійде ближче. От тільки серце кров’ю обливається, коли вони дивляться на поле, яке відділяє їх від ворога, на спалені пшеничні лани. Трохи далі і нормальне поле, але жоден комбайнер туди не заїде, тому урожай увесь пропав.

Українські воїни вірять, вони обов’язково відіб’ють у ворога і це спалене пшеничне поле та повернуться - і до Золотого і до Щастя і взагалі вийдуть на державний кордон. Просто час ще не настав.

Читайте також:

У Харкові під вибухами залишаються вихованці дельфінарію, яких не можуть евакуювати

"Мама Лізи жива": в лікарнях Вінниці перебуває 73 потерпілих внаслідок удару ракет, 18 осіб шукають

Відірваний від реальності: професор Марк Галеотті розповів про параною Путіна