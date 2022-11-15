"Жодної реакції НАТО на обстріл польської території не буде" - Арестович

Жодної реакції НАТО на обстріл польської території не буде.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у програмі "Фейгін Live" 15 листопада.

"Я впевнений, що країни НАТО скористаються цією паузою для того, щоб не піднімати градус. Складне політичне рішення, і я не маю сумніву, що їм цей інцидент пробачать", - зазначив він.

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Нагадаємо, що за інформацією польських ЗМІ, у другій половині 15 листопада, під час російської атаки по Україні, в місті Пшеводув на території Польщі пролунав вибух, внаслідок якого загинули двоє людей. За повідомленням ЗМІ Польщі, причиною стали дві російські ракети.

Пізніше з'явилася інформація, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив про термінове скликання Радбезу. Речник уряду Польщі Петр Мюллер зазначив, що подробиці оприлюднять після наради.

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