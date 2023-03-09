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"Жодної військової мети": Кулеба пояснив, навіщо окупанти масовано обстріляли Україну

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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"Жодної військової мети": Кулеба пояснив, навіщо окупанти масовано обстріляли Україну

Наслідки ворожої атаки на Львівщині

Путін і його спільники будуть притягнуті до відповідальності за обстріли України, наголосив Кулеба.

Масований ракетний удар окупантів по Україні 9 березня не мав жодної військової мети, а був "звичайним російським варварством" - окупанти цинічно направили ракети та дрони проти цивільних об'єктів інфраструктури й мирних людей.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Твіттері.

Очільник МЗС зауважив, що атака РФ - це "варварство, яке призвело до втрат людей та пошкодження цивільної інфраструктури".

Міністр запевнив, що диктатор РФ Путін і його спільники будуть притягнуті до відповідальності спеціальним трибуналом за злочини проти України.

"Протягом ночі Росія здійснила масований ракетний і безпілотний удар по Україні, що призвело до втрат людей та пошкодження цивільної інфраструктури. Жодної військової мети, просто російське варварство. Настане день, коли Путін і його спільники будуть притягнуті до відповідальності спеціальним трибуналом", - зазначив голова МЗС.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня окупанти масовано обстріляли Україну. Уперше росіяни застосували одразу шість надзвукових ракет "Кинджал",заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Загалом відбувся 81 пуск ракет по Україні. ППО збила 34 крилаті ракети і 4 з 8 дронів. Вісім авіаракет Х-31П та X-59 до цілей не долетіли. "Кинджали", ракети Х-22 та ракети систем С-300 збити не вдалося, оскільки у ЗСУ немає відповідних можливостей. 

Так, російська армія атакувала Київ ракетою "Кинджал". Внаслідок ракетного удару пролунали потужні вибухи в Голосіївському та Святошинському районах. Є постраждалі.

У Золочівському районі Львівської області під час масованої російської атаки ракета окупантів впала у житловій зоні. Загинуло п'ятеро людей. 

Голова Золочівської міської територіальної громади Ігор Гриньків показав моторошні кадри ракетного удару.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих українців, а також наголосив, що відповідальність за все скоєне їх не мине.

Також Володимир Зеленський провів нараду з силовиками та урядовцями через масований ракетний удар Росії по інфраструктурі України.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1275
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