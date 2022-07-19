Жодної "законної повістки": правозахисники пояснили, за яких умов правомірно вручають запрошення до військомату

В Україні порушникам комендантської години вже місяць як роздають повістки. Нині ще й взялися вручати їх на пляжах, в чергах на АЗС і навіть у церквах.

Журналісти ТСН склали рейтинг місць, де можна отримати повістку і дізнався, чим загрожує не явка до територіального центру, якщо повістку таки отримали.

Одеситу Тимуру, який з'їздив до родичів у Франківськ, вручили повістку просто серед вулиці. «Представники поліції. Люди у військові формі. Я посвідчень не бачив. У парку. У дворах. Зупиняють людей і виписують», - каже він.

А під час лише одного нічного рейду столичними клубами поліція разом з військовими вручили понад дві сотні повісток. А ще тим, хто просто запізнився і не має спецперепустки.

Спершу це нагадувало таке собі «покарання» за порушення комендантської години. Утім, розносити взялися і серед білого дня. Ще й не аби де, а на пляжах. Так було в Одесі і Києві.

Отже, такий собі рейтинг "де українці вже отримували повістки": - Нічні рейди – шанси на повістку найвищі. Також їх вручали будь-де за правопорушення. Ще блокпости і перевірки документів на вулицях. Є у воєнкомів і «екзотичні місця і способи»: окрім пляжів – басейни, черги на АЗС і в магазини. Декому – повістки надсилали через СМС та у «Телеграмі». У Львові зайшли ще далі - роздавали у церквах.

Прокотилися рейди і глухими селами, на Закарпатті жінки навіть дорогу блокували. На Заході повістки виписували тим, хто незаконно намагався втекти з країни.

Та є хлопці біля військкомату і з власної волі. Черг, як у перші дні повномасштабної війни вже не побачити, утім, добровольців вистачає. І більше за ворога вони, кажуть, бояться мати дезертира у власному окопі. Під кулями - підведе. « Ті хто не хоче, це, як кажуть, накладуть у штани. Ну, і відправляти як гарматне м'ясо – теж не вихід», - кажуть добровольці.

На сайті президента вже з'явилась петиція «заборонити повістки в громадських місцях». Її наразі підтримали майже 25 тисяч громадян. Серед вимог - оприлюднити інформацію про хвилі мобілізації, яких де-юре поки не було.

У військкоматах виправдовуються, що вони лише виконують завдання командування. Щоправда в штабі сухопутних військ це не підтверджують і самі нарікають на територіальні центри. Війна і держава має знати скільки потенційних захисників має. Запевняють, людей з вулиці, колишніх пияків і порушників на фронт не відправляють.

«Як і у мирний час, так і зараз – завдання з територіальних центрів ніхто не знімав. Це якраз і є уточнення даних. Тут кожен начальник територіального центру по-своєму підходить. В нього свої плани з вручення повісток. З метою покарання, вважаю це не правильно. З метою покарання існує інше законодавство - адміністративне, кримінальне», - каже начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Отримати повістку і не з'явитися - кримінальна справа. Законно від неї можна лише відмовитись. В такому разі готуйтесь сплатити штраф до тисячі семисот гривень, або ж навіть судимість отримати.

На Кіровоградщині чоловік пояснив, що не може брати до рук зброю, бо ходить до церкви. "За ухилення від служби" - отримав три роки тюрми, хоч одразу в залі суду його таки відпустили за умови, що не повторить правопорушення. Судитись з державою можна і самому, та треба довести, що повістка вручена не правильно.

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Вносити дані в порожні бланки посеред вулиці, як це роблять скрізь, усе одно, що підробляти документи, пояснюють правники. Службовці свідомо користуються прогалиною в законодавстві. Там не зазначено де саме вручати, а от заповнювати повістки передбачено лише в приміщенні військомату. «Крім того, що вона повинна бути підготовлена завчасно, вона повинна відповідати змісту, як у нас передбачено в законі. В повістці має бути прізвище, ім’я, по батькові особи, де вона проживає, або працює. Хто вручає повістку, час та місце, куди з’явитися. І причина», - додає правниця Поліна Марченко.

Таких "законних повісток" правниця Поліна поки що не зустрічала. Та каже, щось доводити наважуються одиниці. Людям легше сходити до військомату, ніж тягатися по судах.

Відколи 25-річний одесит Тимур отримав свою повістку минув місяць. Показує, що з нею не так: «Стоїть дата. Печатка. І підпис. Щодо даних, кому вручають – їх немає. Вони заповнюють це на місці», - каже він.

Його дані - єдині заповнені від руки. Викликали до Франківськ, хоча він - з Одеси. У військомат Тимур ще не дійшов, але вже порадився з юристами як діяти, якщо викликають до суду.

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