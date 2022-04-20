"Жодного заморожування війни не буде": Подоляк розповів про плани з деокупації усіх південних районів України

"Жодного заморожування війни не буде": Подоляк розповів про плани з деокупації усіх південних районів України

Керівництво України має стратегію з деокупації усіх населених пунктів на півдні України.

Держава має стратегію з деокупації Півдня України, адже пам'ятає про своїх людей, які опинилися під окупацією. Офіс президента має всю оперативну інформацію про те, що там відбувається.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді"

"Можете навіть не сумніватись с тому, що у держави є стратегія з деокупації всіх міст та сел півдня України. По-перше, армія. Коротко і ясно. По-друге, понад 90% простих людей на окупованих територіях чітко заявляють про свою проукраїнську позицію. Тому не буде жодної заморозки конфлікту, не буде навіть тимчасової окупації, не буде жодних фейкових "ХНР" чи чогось подібного. Буде тільки Херсонська область України", - запевнив він.

Подоляк додав, що влада "практично в онлайн режимі" спостерігає за тим, як місцеві активно протистоять спробам окупантів провести фейкові "референдуми". Водночас він зауважив, що нині "навіть самим російським варварам" зрозуміло, що ніхто їх не чекав на нашій землі.

Нагадаємо, у Бердянську окупанти приходять до місцевих будинків культури і вимагають проводити концерти на 9 травня.

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