Жорін назвав, якого озброєння найбільше не вистачає Силам оборони

Жорін пояснив, що саме через дефіцит снарядів до артилерії військовим дуже складно стримувати наступ ворога.

Головна проблема для Сил оборони станом на зараз – це нестача не самої зброї, а снарядів. Перш за все до артилерійських систем.

Про це заявив екскомандир "Азову", заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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Жорін пояснив, що саме через дефіцит снарядів до артилерії військовим дуже складно стримувати наступ ворога, який він постійно намагається здійснити.

"Через нестачу снарядів спочатку росіяни криють артою наші позиції, а потім ворожа піхота має можливість до цих позицій підійти", – пояснив він.

На друге місце по важливості Жорін поставив броньовану техніку, яка необхідна для просування, логістики та забезпечення контратакувальних дій.

"Ми в Третій штурмовій, наприклад, дуже чекаємо Bradle", – додав військовий.

Раніше експерт розповів, скільки треба "протриматись" фронту до надходження військової техніки.

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