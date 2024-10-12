Жорін: у застосуванні піхоти тактика ЗСУ деколи нагадує тактику РФ

Жорін наголосив, що Україна повинна воювати розумом, технологіями, та з адекватним плануванням всіх своїх дій.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін звернув увагу на проблему управління військ у ЗСУ.

Про це він написав у своєму Telegram.

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"Говорити про проблеми - в тому числі в українській армії – потрібно, інакше дуже скоро ми вже матимемо критичну ситуацію. У нас є очевидні питання з управлінням військ", – каже Жорін.

На його думку, деколи тактика ЗСУ сильно нагадує тактику ворога в плані застосування піхотних підрозділів.

"Чого ми дозволити собі аж ніяк не можемо. Особливо враховуючи ступінь втоми українського піхотинця, який сьогодні виконує найважчу і найнебезпечнішу у всьому світі роботу", – наголосив військовий.

Також він розкритикував застосування різних підрозділів на смугах. Ці підрозділи погано взаємодіють між собою, і ними потім неможливо керувати.

"Про недоцільність створення нових бригад замість доукомплектування старих вже згадував. Ми маємо воювати зовсім інакше. Розумом, технологіями, та з адекватним плануванням всіх своїх дій", – підсумував Жорін.

Раніше військовий Станіслав "Осман" Бунятов різко висловився про низьку ефективність новостворених підрозділів.

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