Жорін зробив жорстку заяву щодо "вгодованих" російських військовополонених

На думку Максима Жоріна, російських полонених варто як мінімум змусити працювати на корисних для нашої держави роботах.
На фоні фото повністю виснажених українськиї військовополонених, на фоні історій від побратимів, які повернулися з полону, "настільки вгодовані морди русаків" в українському полоні мають трохи недоречний вигляд.
Про це написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram.
"Звісно, ми зовсім інші ніж росіяни, до аналогічного ставлення і не закликаю. Але ж їм тут живеться навіть краще, ніж вдома в рашке. Тим більше в полоні набагато краще, ніж в російських підрозділах, де вони здохнуть або під час штурму, або їх забаранять свої за відмову", – зазначив військовий.
На думку Жоріна, російських полонених варто як мінімум змусити працювати на корисних для нашої держави роботах.
Під своїм дописом Максим Жорін запостив фото військового Олексаандра Грицюка, який загинув у російському полоні. Без сліз на ці світлини дивитися просто неможливо.
Нагадаємо, 10 українців, які перебували в російському полоні, вже повернулися додому. Деякі з них потрапили у застінки РФ ще до початку повномасштабного вторгнення.
Фотографи Влада і Костянтин Ліберови опублікували фото, в якому стані повернулися українські захисники. "Як і минулого разу, ми не можемо та не будемо нічого коментувати. Ці фотографії говорять самі за себе. Російський полон вбиває, і кожне повернення наших додому – величезне щастя з присмаком великого болю. Адже тисячі українських захисників та захисниць, як і цивільних людей – досі перебувають там, в лапах фашистського режиму Росії", – йдеться у дописі до фото.
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