"Згорів, мов сірник": дрон ЗСУ знищив окупанта під Покровськом (чутливі кадри)
FPV-дрон ЗСУ ліквідував окупанта, який ішов на штурм Покровська. Відео 18+ оприлюднили оператори БпЛА з підрозділу «Гострі Картузи».
На Донеччині дрон ЗСУ знищив окупанта, який прямував на штурм Покровська. Під час спроби російських військ просунутися в бік Покровська українські воїни з підрозділу «Гострі Картузи» ліквідували його.
Про це свідчить відео 18+ «Гострих Картузів».
Як повідомили оператори БпЛА, під час розвідки вони помітили російського штурмовика, який рухався полем. Першим по ньому спрацював FPV-дрон на оптоволокні. Унаслідок прямого влучання в окупанта зайнявся рюкзак, і він миттєво спалахнув, мов сірник.
Відео інциденту воїни оприлюднили 19 жовтня на своєму Telegram-каналі, додавши коментар.
«Жахлива смерть контрактника, який повірив у російську пропаганду й поїхав заробляти на війні проти України», — йдеться у дописі.
За словами бійців, загарбник залишався при свідомості, однак через втому та поранення не зміг зняти палаючий рюкзак.
«Така доля чекає на тих, хто їде вбивати за гроші в чужу країну», — додали оператори.
Нагадаємо, на Запоріжжі ліквідували сина російського генерала Марзоєва. Лейтенант Василь Марзоєв — син командувача 18 загальновійськової армії Росії генерала Аркадія Марзоєва, потрапив під обстріл.