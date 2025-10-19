ТСН у соціальних мережах

"Згорів, мов сірник": дрон ЗСУ знищив окупанта під Покровськом (чутливі кадри)

FPV-дрон ЗСУ ліквідував окупанта, який ішов на штурм Покровська. Відео 18+ оприлюднили оператори БпЛА з підрозділу «Гострі Картузи».

Віра Хмельницька
"Згорів, мов сірник": дрон ЗСУ знищив окупанта під Покровськом (чутливі кадри)

Дрон ЗСУ знищив окупанта під Покровськом

На Донеччині дрон ЗСУ знищив окупанта, який прямував на штурм Покровська. Під час спроби російських військ просунутися в бік Покровська українські воїни з підрозділу «Гострі Картузи» ліквідували його.

Про це свідчить відео 18+ «Гострих Картузів».

Як повідомили оператори БпЛА, під час розвідки вони помітили російського штурмовика, який рухався полем. Першим по ньому спрацював FPV-дрон на оптоволокні. Унаслідок прямого влучання в окупанта зайнявся рюкзак, і він миттєво спалахнув, мов сірник.

На Донеччині дрон ЗСУ знищив окупанта

На Донеччині дрон ЗСУ знищив окупанта Фото Гострі Картузи

Відео інциденту воїни оприлюднили 19 жовтня на своєму Telegram-каналі, додавши коментар.

На Донеччині дрон ЗСУ знищив окупанта Фото Гострі Картузи

На Донеччині дрон ЗСУ знищив окупанта Фото Гострі Картузи

«Жахлива смерть контрактника, який повірив у російську пропаганду й поїхав заробляти на війні проти України», — йдеться у дописі.

За словами бійців, загарбник залишався при свідомості, однак через втому та поранення не зміг зняти палаючий рюкзак.

«Така доля чекає на тих, хто їде вбивати за гроші в чужу країну», — додали оператори.

Нагадаємо, на Запоріжжі ліквідували сина російського генерала Марзоєва. Лейтенант Василь Марзоєв — син командувача 18 загальновійськової армії Росії генерала Аркадія Марзоєва, потрапив під обстріл.

