"Згорів, мов сірник": дрон ЗСУ знищив окупанта під Покровськом (чутливі кадри)

Дрон ЗСУ знищив окупанта під Покровськом Фото: скрин відео Гострі картузи

Реклама

На Донеччині дрон ЗСУ знищив окупанта, який прямував на штурм Покровська. Під час спроби російських військ просунутися в бік Покровська українські воїни з підрозділу «Гострі Картузи» ліквідували його.

Про це свідчить відео 18+ «Гострих Картузів».

Як повідомили оператори БпЛА, під час розвідки вони помітили російського штурмовика, який рухався полем. Першим по ньому спрацював FPV-дрон на оптоволокні. Унаслідок прямого влучання в окупанта зайнявся рюкзак, і він миттєво спалахнув, мов сірник.

Реклама

На Донеччині дрон ЗСУ знищив окупанта Фото Гострі Картузи

Відео інциденту воїни оприлюднили 19 жовтня на своєму Telegram-каналі, додавши коментар.

На Донеччині дрон ЗСУ знищив окупанта Фото Гострі Картузи

«Жахлива смерть контрактника, який повірив у російську пропаганду й поїхав заробляти на війні проти України», — йдеться у дописі.

За словами бійців, загарбник залишався при свідомості, однак через втому та поранення не зміг зняти палаючий рюкзак.

«Така доля чекає на тих, хто їде вбивати за гроші в чужу країну», — додали оператори.

Реклама

Нагадаємо, на Запоріжжі ліквідували сина російського генерала Марзоєва. Лейтенант Василь Марзоєв — син командувача 18 загальновійськової армії Росії генерала Аркадія Марзоєва, потрапив під обстріл.