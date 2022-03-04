"Жорнова для перемелювання окупаційного матеріалу працюють ефективно": Данілов про ситуацію на операційних напрямках

"Жорнова для перемелювання окупаційного матеріалу працюють ефективно": Данілов про ситуацію на операційних напрямках

За його словами, російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву.

На дев’ятий день українського Національного Спротиву московський окупант зазнає суттєвих втрат на всіх операційних напрямках – Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов.

"Українські військові і сили ТРО на сьогоднішній день перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей", - написав він у Facebook.

Також читайте НАТО може підтримати закриття неба над Україною

За словами Данілова, російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву.

"Жорнова ЗСУ, ТРО та інших силових підрозділів щодо перемелювання різноманітних «Z», «V», «A» та іншого російського окупаційного матеріалу працюють ефективно і вправно", - повідомив він.

За словами секретаря Ради нацбезпеки й оборони, усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах.

Також читайте Росія просить Червоний Хрест допомогти у пошуку російських військовополонених в Україні

Данілов нагадав, що сьогодні вночі путінський режим поставив світ перед загрозою глобальної катастрофи. Російськи терористичні війська обстріляли територію Запорізької АЕС - внаслідок чого зайнялася пожежа, і тільки завдячуючи героїчним діям загону ГУ ДСНС України в Запорізькій області вдалось локалізувати небезпеку.

"Все це наслідок неспроможності Кремля досягнути своїх цілей в Україні військовими методами, що призвело до санкціонування Путіним методів неприховано терористичних", - зазначив він.

Про це, за словами секретаря РНБО свідчить, зокрема, використання санітарних автомобілів із символікою Червоного Хреста для перевезення озброєння і боєприпасів; перевдягнення, насамперед, російськими силами спеціальних операцій та десанту в українську військову форму, обстріли мирних районів, міст і сіл.

"Тому для всієї російської верхівки Гаага наближається все швидше й невідворотно", - написав Данілов.

Також читайте Залізна завіса Путіна: Росія масово забороняє незалежні ЗМІ аби приховати правду про війну з Україною

Також він поінформував, що гарячим залишається Південний напрямок, на якому окупант концентрує ресурси для активних дій щодо спроб оточення Одеси.

"Українське військо готове до відсічі окупанту і його знищення, де б він не знаходився", - резюмував Данілов.