"Жорстке приземлення": спецпризначенці знищили ворожий гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку (відео)

Російський гелікоптер знищили зенітно-ракетним комплексом.
Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Тактична група наших спеців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації. І після появи в зоні враження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив "жорстке приземлення" в результаті пострілу з ПЗРК", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ знищили гелікоптер Ка-52, 40 окупантів та танки.
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