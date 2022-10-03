Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Жорстке приземлення": спецпризначенці знищили ворожий гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку (відео)

Дата публікації
Перегляди
2623
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Жорстке приземлення": спецпризначенці знищили ворожий гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку (відео)

Фото: скриншот з відео

Російський гелікоптер знищили зенітно-ракетним комплексом.

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ. 

"Тактична група наших спеців перебувала на передових позиціях, контролюючи район ймовірного проходу ворожої авіації. І після появи в зоні враження трьох гелікоптерів один із російських Ка-52 здійснив "жорстке приземлення" в результаті пострілу з ПЗРК", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ знищили гелікоптер Ка-52, 40 окупантів та танки.

Читайте також:

Перші кадри ТСН із звільненого Лимана! Місто перетворене на суцільний жах!

Перші кадри ТСН із звільненого Лимана! Місто перетворене на суцільний жах!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація