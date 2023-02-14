Жорстке вручення повісток: у ЗСУ покарали військкомів та нагадали українцям про їхній обов'язок

В ОК "південь" наголосили, що під час дії воєнного стану українці повинні виконувати свої конституційні обов'язки.

В ОК "Південь" відреагували на жорстке вручення повісток на вулиці. Там повідомили, що вони покарали працівників військкомату, проте зазначили, що українці не повинні уникати мобілізації.

Про це йдеться у повідомленні ОК "Південь".

"За фактом конфліктної ситуації, що сталася 14 лютого 2023 року під час роботи групи військовослужбовців одного з ТЦК та СП з оповіщення громадян, які підлягають мобілізації, в громадському місці, військовою службою правопорядку проводиться службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень. Некоректна поведінка військовослужбовців засуджена командуванням. Керівники обласного і районного ТЦК та СП притягнуті до дисциплінарної відповідальності. З особовим складом, який залучений до заходів оповіщення проводяться додаткові роз’яснювальні заняття та тренінги із залученням юристів та психологів", - йдеться у повідомленні.

ОК "Південь" також наголосило, що зараз кожен громадянин, що згідно законодавства підлягає мобілізації, має виконати свій конституційний обов’язок:

прибути у ТЦК та СП за місцем реєстрації, або в найближчий РТЦК та СП, якщо змінено місце проживання, для уточнення своїх особистих даних;

за необхідності пройти медичний огляд,

повідомити про наявні підстави для отримання відстрочки.

Нагадаємо, напередодні в Одесі стався скандал через вручення повісток на одній із вулиць міста. У Мережі опублікували відео, на якому люди в формі намагаються затримати чоловіка. Дописувачі в соцмережах стверджують, що начебто йдеться про намагання вручити повістку в Одесі.

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