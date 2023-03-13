Жорстко і болісно: Зеленський назвав місця на сході, де вирішується майбутнє України

Особливо президент відзначив Білогорівку, Марʼїнку, Авдіївку, Бахмут, Вугледар і Камʼянку. Він наголосив, що там "вирішується, яким буде наше майбутнє "

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на сході продовжує залишатися дуже важкою.

Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 13 березня.

Глава держави запевнив, що перебуває на зв'язку з усіма командувачами і розвідкою.

"Дуже жорстко на сході – дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога – і ми знищимо. Білогорівка і Марʼїнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де виборюється наше майбутнє, всіх українців", – сказав Зеленський.

Особливо президент сьогодні відзначив бійців 92-ї окремої механізованої бригади – за успішні дії в районі Бахмута.

Раніше повідомлялося, що росіяни запустили нову фейкову кампанію проти влади України. Зокрема, ворог поширює чутки, що українці нібито програли битву у Бахмуті.

Також військовий експерт Олексій Гетьман пояснив, чому між США та Україною виникли розбіжності щодо оборони Бахмута та Криму.

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